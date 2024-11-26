Соглашение между Ираном, Азербайджаном и РФ поспособствовало росту грузоперевозок по коридору Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Эффективное трехстороннее соглашение между Ираном, Азербайджаном и Россией о международных перевозках поспособствовало увеличению грузоперевозок по международному транспортному коридору Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ генеральный директор Управления международного транспорта и транзита Иранской организации по обслуживанию дорог и транспорту Джавад Хедаяти.

По его словам, за прошедшие 7 месяцев (20 марта-21 октября 2024 года) в Иран с целью транзита через таможню Астара в рамках международного транспортного коридора Север-Юг поступило 525 тыс. тонн продукции. А это означает рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года). За 7 месяцев таможню Астары пересекли 76 тысяч грузовиков.

Отметим, что в сентябре 2022 года в Баку состоялась трехсторонняя встреча с участием официальных лиц Азербайджана, России и Ирана. На встрече была подписана Декларация о развитии международного транспортного коридора Север-Юг.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировали указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" ожидается 3 недели).

Для соединения Азербайджанских железных дорог с Иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.