Назван объем средств, выделенных ЦБ Ирана на импорт продукции

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.) по настоящее время (25 января 2025 г.) Центральный банк Ирана выделил около 56,7 миллиарда долларов на импорт различных видов продукции.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Центр обмена золота и валюты Ирана.

Согласно информации, Центральный банк Ирана выделил 11,7 миллиарда долларов на импорт товаров первой необходимости и фармацевтических препаратов. Из них 9,19 миллиарда долларов были потрачены на предметы первой необходимости и сельскохозяйственную продукцию, а 2,53 миллиарда долларов - на фармацевтические препараты и медицинские принадлежности.

"Центральный банк Ирана выделил 43,8 миллиарда долларов на импорт коммерческих продуктов и 1,12 миллиарда долларов на услуги", - говорится в информации.

Отметим, что за 10 месяцев (с 20 марта 2024 г. по 19 января 2025 г.) Иран импортировал продукции на сумму 56 миллиардов долларов. Объем импорта продукции вырос на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период Иран импортировал золотые слитки на сумму 6,2 миллиарда долларов