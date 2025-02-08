Национальная компания медной промышленности Ирана увеличила производство продукции

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) производство меди Национальной компанией медной промышленности Ирана выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. -20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ заместитель директора Национальной компании медной промышленности Ирана Киюмарс Мобаллег Насери.

По его словам, за 10 месяцев Национальная компания медной промышленности произвела 254 тысячи тонн меди.

Мобаллег Насери отметил, что за 10 месяцев Национальная компания медной промышленности добыла в общей сложности 252 миллиона тонн полезных ископаемых. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За 10 месяцев компания произвела 1,14 миллиона тонн медного концентрата. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

По его словам, за 10 месяцев производство катодной меди составило 243 тысячи тонн. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период было произведено 10,1 тыс. тонн молибденового концентрата. Производство молибденового концентрата увеличилось на 20%.

Представитель компании сообщил, что за 10 месяцев компания произвела 744 тонны концентрата благородных металлов.

Отметим, что согласно заявлению Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране составляют 19 млрд тонн. "Сарчешме" и "Сунгун" считаются основными медными месторождениями Ирана.