Транзит продукции через порт Энзели увеличился

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) транзит продукции через порт Энзели в провинции Гилан на севере Ирана вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Управления портов и морского судоходства провинции Гилан Хусейн Юнеси.

По его словам, за 11 месяцев через порт Энзели было перевезено 67,8 тыс. тонн продукции.

Юнеси добавил, что за 11 месяцев в порту Энзели было загружено и выгружено в общей сложности 1,76 миллиона тонн грузов.

"За 11 месяцев через порт Энзели было экспортировано 442 тысячи тонн продукции. Экспорт продукции вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Через порт Энзели экспортировались в основном строительные материалы и нефтехимическая продукция", - сказал он.

По его словам, за указанный период в порту Энзели было загружено и выгружено 4,47 тысячи контейнеров TEU.

Юнеси отметил, что за 11 месяцев 663 судна из прикаспийских стран вошли в порт Энзели с зерном, растительным маслом, древесиной и другими продуктами на борту.

Отметим, что годовая пропускная способность иранского порта Энзели составляет 10 миллионов тонн. Этот порт считается одним из главных портов Ирана на Каспийском море.