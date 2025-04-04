Иранская нефтеперерабатывающая компания увеличит производственный потенциал

БАКУ /Trend/ - В текущем иранском году (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.) иранская нефтеперерабатывающая компания "Абадан" намерена ежедневно увеличивать свой потенциал переработки сырой нефти на 6%.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор иранской нефтеперерабатывающей компании "Абадан" Фардин Рашеди.

По его словам, в настоящее время ежедневный потенциал переработки сырой нефти иранской нефтеперерабатывающей компанией "Абадан" составляет около 500 тысяч баррелей. В текущем году намечено довести его до 530 тысяч баррелей в сутки.

Рашеди отметил, что среди основных задач - ввод в эксплуатацию производственных подразделений на 2-м перерабатывающем заводе, подразделения по сбору факельного газа (flare gas).

Представитель компании сказал, что по завершении эксплуатационных работ в компании бензин, дизельное топливо и керосин будут производиться в соответствии со стандартами Евро 4 и Евро 5.

Отметим, что иранская нефтеперерабатывающая компания "Абадан" производит сжиженный газ, бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, битум, растворители, серу, нафту и другие продукты. Нефтеперерабатывающая компания обеспечивает 17% потребления бензина в стране, 22% потребления дизельного топлива и 42% потребления мазута.