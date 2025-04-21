Иран заинтересован в увеличении грузоперевозок с Россией в рамках коридора Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в увеличении количества грузовых автомобилей с целью роста транзита и грузоперевозок в рамках международного транспортного коридора Север-Юг с Россией.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгери в Тегеране на заседании рабочей группы таможенных органов Ирана и России.

По его словам, увеличение транзита и грузоперевозок имеет важное значение, и существующие препятствия в этом направлении могут быть устранены. Порты двух стран располагают погрузочно-разгрузочными возможностями и складами, и можно извлечь из этого максимальную пользу.

Асгери отметил, что развитие таможенного сотрудничества между двумя странами является приоритетом.

По его словам, иранская сторона готова обмениваться информацией в электронном виде в различных областях, включая управление рисками и транзитом, с целью ускорения таможенных процедур.

Глава Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв сказал на заседании, что снижение пошлин и устранение таможенных барьеров будет способствовать упрощению торговли и увеличению товарооборота.

Согласно информации, были изучены вопросы увеличения количества грузовых автомобилей в рамках международного транспортного коридора Север-Юг между Ираном и Россией, обмена информацией о торговом обороте двух стран, электронного пломбирования транзитных грузовых автомобилей, обучения сотрудников иранской таможни в Российской таможенной академии, вопросы борьбы с контрабандой и нарушениями на таможне.

Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) ненефтяной товарооборот Ирана с Россией составил 4,53 млн тонн на сумму 2,47 млрд долларов. В прошлом году Иран экспортировал в Россию 2,58 млн тонн продукции на сумму 1,12 млрд долларов, из России импортировано 1,95 млн тонн продукции на сумму 1,35 млрд долларов.