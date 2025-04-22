Иран увеличил экспорт рыбной продукции

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) объем экспорта рыбной продукции из Ирана увеличился на 17 процентов по стоимости и на 29 процентов по весу по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

Согласно информации, в прошлом году Иран экспортировал 196 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 372 миллионов долларов.

Иран экспортировал рыбную продукцию в основном в Китай, Ирак и ОАЭ.

Отметим, что согласно отчету Таможенного управления Ирана, в прошлом году Иран экспортировал около 152 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 миллиарда долларов. Объем экспорта ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6 процента в стоимостном выражении и на 10 процентов в весовом.