Зариф согласился с Макроном, что для ядерной сделки не существует плана "Б"

23 апреля 2018 15:35 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что для ядерной сделки не существует альтернативного плана "Б", передает РИА Новости.

Ранее президент Франции в преддверии встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в США заявил, что плана "Б" как альтернативы соглашению о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе нет.

"Президент Макрон прав, говоря, что не существует плана Б по СВПД. Либо все, либо ничего. Европейские лидеры должны подтолкнуть президента Трампа не просто остаться в ядерной сделке, но, что более важно, добропорядочно начать выполнять его части сделки", — написал Зариф в Twitter-аккаунте.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Американский лидер неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

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Azernews Newspaper
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