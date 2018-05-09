Роухани заявил Макрону, что сделает все, чтобы остаться в ядерном соглашении - СМИ

9 мая 2018 23:30 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что "сделает все, чтобы остаться в соглашении по ядерной программе Тегерана". Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом президенты двух стран договорились "безотлагательно" создать "рабочие группы" ЕС и Ирана по вопросу предоставления гарантий относительно продолжения работы европейских компаний с Ираном.

Ранее в администрации президента Франции сообщили о том, что Макрон во время разговора с Роухани заявил о намерении Парижа продолжать соблюдение ядерного соглашения с Тегераном. "Президент республики напомнил о совместном заявлении глав государств и правительств Франции, Великобритании и Германии и о желании Франции продолжать выполнять ядерное соглашение с Ираном во всех его параметрах. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран делал то же самое", - отметили в администрации главы республики.

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