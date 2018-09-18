Тегеран пообещал повысить уровень обогащения урана в случае срыва СВПД

18 сентября 2018 19:12 (UTC+04:00)

Иран в случае срыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "не будет колебаться" и повысит уровень обогащения урана до показателей, которые были до заключения сделки, заявил РИА Новости представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Иран не будет колебаться в развитии своих ядерных возможностей и подтвердил свою возможность повысить процент обогащения урана по сравнению с тем, что был до сделки", - сказал Камальванди.

"Если Иран захочет, он может задействовать мощности и может увеличить количество обогащенного урана в большем размере, чем раньше", - добавил Камальванди.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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