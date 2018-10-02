МАГАТЭ проверило все объекты в Иране

МАГАТЭ продолжает проверять соблюдение Ираном своих ядерных обязательств и осуществило необходимую проверку всех мест и объектов в Иране, которые этого требовали. Об этом сообщил гендиректор агентства Юкия Амано, сообщает во вторник РИА Новости.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ООН, что израильская разведка обнаружила в Тегеране тайный склад с тоннами ядерного оборудования и материалов, и продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

Амано заявил, что МАГАТЭ продолжает проверять соблюдение Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

"Как я заявлял в своих докладах совету управляющих МАГАТЭ, оценки касательно отсутствия недекларированных ядерных материалов и активности Ирана продолжаются. Агентство продолжает оценивать заявления Ирана согласно доппротоколу, и осуществило дополнительный доступ ко всем местам и объектам в Иране, которые ему было необходимо посетить", — заявил Амано, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.

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