Власти Ирана опровергли слухи о выходе страны из ядерной сделки

11 января 2019 14:57 (UTC+04:00)

Руководитель администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези опроверг появившиеся в местных СМИ слухи о том, что правительство Ирана планирует в ближайшее время выйти из ядерной сделки и о скорой отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Появившиеся одновременно новости об отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и скором выходе Тегерана из ядерной сделки не имеют под собой оснований", - приводит его слова в пятницу газета Donya E Eqtesad. Он добавил, что "целью таких сообщений является намеренная дезинформация, которая наносит вред национальным интересам страны".

По словам главы администрации, "средствам массовой информации необходимо быть внимательнее и воздерживаться от публикации подозрительных новостей", чтобы "не превращаться в трибуну для внутренних и внешних врагов Ирана".

9 января в ряде иранских интернет-изданий появились сообщения о том, что власти в Тегеране приняли решение выйти из ядерной сделки и в скором времени должна последовать отставка Зарифа. Эта информация была растиражирована местными пользователями социальных сетей.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники СВПД - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выхода американской стороны из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям. Иран неоднократно заявлял, что не будет выходить из ядерной сделки до тех пор, пока СВПД отвечает экономическим интересам страны.

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