Иран представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки

16 июня 2019 16:29 (UTC+04:00)

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ОАЭИ завтра представит доклад по первому шагу сокращения обязательств в рамках СВПД", - говорится в сообщении ОАЭИ, полученном РИА Новости.

Согласно релизу, доклад будет содержать в себе информацию, посвященную запасам обогащенного урана, а также увеличению производства тяжёлой воды.

"В этом докладе будут объявлены шаги, предпринятые для вступления во вторую фазу по сокращению обязательств", - отмечается в релизе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Британии в Тегеране заявил, что сам просил о встрече
Европа 13:18
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Арабские страны 06:05
В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам
Арабские страны 02:54
CNN: военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами
Политика 15 июня 02:51
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Другие страны 14 июня 17:22
Китай намерен развивать отношения с Ираном
Другие страны 14 июня 16:06
Лента новостей
Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя
Другие страны 16:10
Салах принял решение остаться в "Ливерпуле"
Спорт 15:56
Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников
Общество 15:31
Минобороны Турции сообщило об обстреле наблюдательного пункта в Идлибе
Турция 15:00
DPA: Германия в 2019 году продала Египту и ОАЭ вооружения более чем на €1 млрд
Европа 14:45
В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
Арабские страны 14:22
Рейс Таллин - Вена вернулся в аэропорт из-за неисправности самолета
Европа 13:53
В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
Другие страны 13:44
Посол Британии в Тегеране заявил, что сам просил о встрече
Европа 13:18