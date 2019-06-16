Иран представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ОАЭИ завтра представит доклад по первому шагу сокращения обязательств в рамках СВПД", - говорится в сообщении ОАЭИ, полученном РИА Новости.

Согласно релизу, доклад будет содержать в себе информацию, посвященную запасам обогащенного урана, а также увеличению производства тяжёлой воды.

"В этом докладе будут объявлены шаги, предпринятые для вступления во вторую фазу по сокращению обязательств", - отмечается в релизе.

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