Роухани осудил США за выход из ядерной сделки

20 декабря 2019 14:38 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран "резко осуждает" США за выход из ядерной сделки, и выразил надежду на то, что Япония и другие страны смогут поддерживать достигнутое в 2015 году соглашение в силе. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

"Президент Ирана Роухани на встрече с премьер-министром (Синдзо) Абэ заявил, что он "резко осуждает" выход США из соглашения по атому с Ираном, и призвал страны, в том числе, Японию, поддерживать соглашение в силе", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Тегеран "полностью выполнит свои обязательства по соглашению" и "будет играть значительную роль в установлении мира в регионе".

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в пятницу в Токио, став первым с 2000 года иранским президентом, посетившим Японию с официальным визитом.

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