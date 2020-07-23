ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС "Бушер" в Иране под контролем МАГАТЭ
Топливная компания Росатома - ТВЭЛ - поставляет ядерное топливо для первого блока атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране, по другим направлениям сотрудничество с этой страной не осуществляется. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Согласно международным обязательствам Российской Федерации и в целях обеспечения безопасной эксплуатации блока N1 АЭС "Бушер" АО "ТВЭЛ" осуществляет поставки свежего ядерного топлива для указанного блока. Эти операции полностью соответствуют решениям СБ ООН и находятся под контролем МАГАТЭ. Взаимодействие с Исламской Республикой Иран по другим направлениям в настоящее время не осуществляется", - отмечает ТВЭЛ.
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