Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для участия в заседании Совместной комиссии по СВПД

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи в понедельник прибыл в Вену для участия в заседании Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Аракчи сегодня встретится с главами делегаций стран, которые участвовали в Совместной комиссии по СВПД. Сегодня также пройдут экспертные дискуссии стран-членов ядерной сделки", об этом сообщил ИРНА постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади.

По его словам, заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в Вене 1 сентября. Двусторонние встречи председателя иранской делегации со своими коллегами также продолжатся в этот день.

Гарибабади отметил, что Аракчи встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой МИД Австрии в Вене.