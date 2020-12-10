Мы готовы к возвращению США в ядерную сделку - глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что страна готова к возвращению США в ядерную сделку, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В главе 7 Устава Организации Объединенных Наций американцы стремились представить Иран как нарушителя, угрозу миру и агрессора, чтобы осуществить карательные меры против Ирана», - сказал он.

«Причина их беспокойства по поводу подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заключалась в том, что СВПД устранил угрозу безопасности Ирана, а шесть резолюций Совета Безопасности были отменены, но не были выполнены против Ирана», - отметил он.

«СВПД укрепил нас, и мы не должны забывать, что некоторые страны критически относятся к политике США, но они могут добиться прогресса, не создавая напряженности», - добавил Зариф.

«Взаимодействие со странами мира - одна из наших дипломатических политик, и в этом отношении были предприняты важные шаги для развития отношений между Ираном и Россией и Китаем, так что за последние 7 лет я совершил 30 поездок в Россию и во всех этих поездках экономические вопросы поднимались наряду с политическими», - заключил он.