США объявили о готовности снять с Ирана несовместимые с ядерной сделкой санкции

Соединенные Штаты готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда речь заходит о санкциях, вопрос, о котором я уже говорил, остается открытым. Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путем отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД", - отметил он.