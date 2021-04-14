Заседание по ядерной сделке в Вене перенесли на 15 апреля
Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене переносится на 15 апреля из-за выявления коронавируса у представителя страны ЕС, которая участвует в переговорах. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Согласно прошлой программе, переговоры [по ядерной сделке] в формате "4+1" [РФ, Китай, Франция, Британия и ФРГ] должны были пройти в среду. Однако по причине заражения коронавирусом одного из членов делегации по политическим вопросам от ЕС и необходимости соблюдения медицинских протоколов это заседание пройдет в четверг", - цитирует его агентство IRNA.
При этом агентство отмечает, что Арагчи отправился во вторник в Вену для продолжения консультаций по ядерной сделке.
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