В Вене проходит новая встреча Ирана и "пятерки" по восстановлению ядерной сделки

Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) проводит во вторник новое очное заседание по вопросу изучения перспектив полного восстановления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter, ожидается, что встреча продлится недолго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Российский постпред анонсировал ранее, что комиссия планирует подвести промежуточные итоги работы экспертных групп по снятию санкций США и ядерным вопросам, определить пути дальнейшей работы. Ульянов также сообщал, что участники Совместной комиссии переходят к согласованию проектов необходимых решений в деле восстановления реализации СВПД.

На минувшей неделе состоялось два очных заседания Совместной комиссии для обсуждения вопросов о перспективах возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники комиссии также продолжают обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.