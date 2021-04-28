Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки

Участники комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на заседании в Вене приняли решение ускорить процесс ее полного восстановления, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Об этом написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Новый раунд Венских переговоров начался с официальной встречи совместной комиссии по СВПД. Обсуждения показали, что все участники руководствуются единой целью, а именно восстановлением ядерной сделки в первоначальном виде», — говорится в сообщении.

Ульянов отметил, что участники переговоров пришли к общему решению об ускорении процесса восстановления СВПД.