Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки
Участники комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на заседании в Вене приняли решение ускорить процесс ее полного восстановления, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Об этом написал в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Новый раунд Венских переговоров начался с официальной встречи совместной комиссии по СВПД. Обсуждения показали, что все участники руководствуются единой целью, а именно восстановлением ядерной сделки в первоначальном виде», — говорится в сообщении.
Ульянов отметил, что участники переговоров пришли к общему решению об ускорении процесса восстановления СВПД.
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