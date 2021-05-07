США считают, что могут вернуться к ядерной сделке с Ираном на следующей встрече в Вене

США считают возможным возвращение Вашингтона и Тегерана к полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже на следующей встрече в Вене. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном встречам по Ирану в австрийской столице, представитель Госдепартамента высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что последний раунд переговоров помог максимально прояснить, какие шаги США и Ирана необходимы для возвращения к обязательствам по сделке. Мы ничего нового не изобрели, это прописано в соглашении, - отметил он. - Если Иран примет политическое решение, искренне продемонстрирует желание вернуться, <...> это может быть сделано относительно быстро. Однако мы не знаем, принял ли Иран такое решение, определился ли с готовностью к взаимному возвращению к соблюдению, готов ли к этому сейчас".

"Возможно ли, что мы увидим взаимное возвращение в ближайшие недели или понимание касательно возвращения? Это возможно. Время покажет, поскольку это вопрос политического решения, которое требуется со стороны Ирана", - сказал дипломат. По его словам, США понимают, что необходимо сделать в плане обязательств по отмене санкций в рамках СВПД.