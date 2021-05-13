Иран получил наиболее обогащенный за время своей ядерной программы уран

Иран, объявивший ранее о начале обогащения урана до уровня 60%, из-за особенностей производственного процесса получил обогащенный на 63% уран – пока что максимальный для иранской ядерной программы уровень. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно докладу МАГАТЭ, взятые 22 апреля образцы "показали уровень обогащения до 63%... это соответствует флуктуациям в уровнях обогащения, которые могут быть в процессе производства в данный момент".

AP уточняет, что обогащенный до 60% уран еще не считается оружейным, однако уровень обогащения уже довольно высок.

Также, по данным AP, накануне гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что недавние инспекции ядерных объектов Ирана подтвердили обогащение урана до 60% на предприятии в Натанзе.