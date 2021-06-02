Очередное заседание совместной комиссии по СВПД пройдет в среду в Вене

Делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) подведут 19 мая очередное заседание по вопросу полного восстановления реализации Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Встреча пройдет на уровне политдиректоров. "Заседание Совместной комиссии по СВПД состоится в Вене сегодня вечером (по тегеранскому времение), в среду, 2 июня 2021 года.

По итогам сегоднящних переговоров делегации ещё раз отправятся в свои столицы для проведения дальнейших консультаций.