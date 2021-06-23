МИД Австрии: Ядерная сделка не имеет лучшей альтернативы

Касаясь проведения в Австрии переговоров о возрождении ядерной сделки, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что лучшей альтернативы иранской ядерной сделке нет.

Как сообщает Trend со ссылкой на IRNA, Александр Шалленберг сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом, который побывал в Вене.

В прошлом месяце высокопоставленные дипломаты из стран-членов ядерной сделки встретились в Вене, чтобы оживить соглашение, из которого вышли США во время президентства Дональда Трампа.

Во время последнего заседания Совместной комиссии в Вене делегации, выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в возрождении ядерной сделки, подтвердили свою решимость и серьезность следить за процессом диалога с целью поиска решений ряда вопросов, которые еще не решены.

«Ядерная сделка может быть не очень выгодным, но это лучше, чем ничего. Иногда в политике вопрос заключается в том, ждать ли выгодной сделки или воспользоваться тем, что есть в наличии», - сказал МИД Австрии.