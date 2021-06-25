США обсудили с РФ перспективы расширения ядерной сделки с Ираном

Соединенные Штаты обсуждали с Россией возможность расширения ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг идущих в Вене многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана, сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из репортеров утверждал, что Россия отвергает перспективы расширения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном и попросил ведущего брифинга прокомментировать это. Однако представитель внешнеполитического ведомства США фактически не согласился с такой постановкой вопроса. "Мы провели обсуждения этого с российскими коллегами. Характеризовать их позицию я не буду. Многие страны согласились с тем, чтобы с Ираном было предпринято больше дипломатического взаимодействия с целью обсуждения спектра вопросов, в том числе региональных. И Россия была одной из сторон, выдвинувших идеи относительно того, как может выглядеть такое дипломатическое взаимодействие. Поэтому я не уверен, что полностью согласен с вашими формулировками", - заявил американский дипломат.

"Тем не менее взгляды [на этот вопрос] есть разные. Наша позиция совершенно ясна: необходимы дальнейшие обсуждения, чтобы укрепить сделку (СВПД). Опять-таки: мы настаиваем на том, что это пошло бы на пользу не только нам. Мы считаем, что это должно быть в интересах Ирана, так как у него тоже есть вопросы, которые ему захочется обсуждать за столом [переговоров]", - отметил представитель Госдепартамента.