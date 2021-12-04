В ООН призвали участников переговоров по ядерной программе Ирана удвоить свои усилия

Участники переговоров с Ираном должны удвоить усилия, чтобы все-таки вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе исламской республики. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем всех участников переговоров удвоить усилия, чтобы выйти на реализацию этих договоренностей", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции генсека ООН Антониу Гутерриша относительно итогов очередного раунда консультаций в Вене.

Дюжаррик при этом отметил, что не стал бы делать каких-то выводов относительно перспектив возобновленного переговорного процесса и "перепрыгивать от того, что переговоры завершились, как завершились [без существенного результата], к тому, что ситуацию нельзя разрешить дипломатическим путем".

Седьмой раунд переговоров в рамках СВПД по ядерной программе Тегерана в Вене завершился в пятницу. Европейские участники вернутся в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением переговорного процесса.