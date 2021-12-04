Ядерная "пятерка" выступила за восстановление СВПД
Представители ядерной "пятерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) выступают за скорейшее возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В заявлении, принятом по итогам встречи ядерной "пятерки" в Париже, подчеркивается, что стороны также согласились с необходимостью достижения полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.
Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), или ядерная "пятёрка", встретились в Париже 2-3 декабря для обсуждения процесса подготовки к предстоящей 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
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