Иран и Китай обсудили иранскую ядерную сделку

Ядерная программа 9 декабря 2021 08:23 (UTC+04:00)
Иран и Китай обсудили иранскую ядерную сделку

Замглавы МИД Ирана и КНР Али Багери Кани и Ма Чжаосюй в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие переговоры в Вене по восстановлению иранской ядерной сделки, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время разговора, иранский дипломат напонил, что позиции двух стран совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня, выразив признательность китайской стороне за огромную поддержку позиции Ирана на переговорах в Вене по отмене односторонних санкций США против Тегерана.

Кроме того, Багери напомнил, что Тегеран представил сторонам на переговорах в Вене проект соглашения в письменном виде, добавив, что Иран ждет от других сторон письменного, аргументированного ответа.

Очередной раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки в Вене возобновится в четверг.

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