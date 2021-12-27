В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе

В Вене в понедельник начнется восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что на этих переговорах "совместная комиссия СВПД встретится, с целью обсудить и определить дальнейший путь" решения проблемы. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

По завершении седьмого этапа переговоров главный переговорщик от ЕС Энрике Мора отметил, что у участников венских переговоров остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он добавил, что участникам переговоров "удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания" и получить документ, "который является общей основой для переговоров". По словам Моры, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и здесь лежит основа проблем.

Он также отметил необходимость более быстрым образом решать ключевые вопросы возрождения СВПД.