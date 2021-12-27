В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе

Ядерная программа 27 декабря 2021 06:24 (UTC+04:00)
В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе

В Вене в понедельник начнется восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что на этих переговорах "совместная комиссия СВПД встретится, с целью обсудить и определить дальнейший путь" решения проблемы. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

По завершении седьмого этапа переговоров главный переговорщик от ЕС Энрике Мора отметил, что у участников венских переговоров остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он добавил, что участникам переговоров "удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания" и получить документ, "который является общей основой для переговоров". По словам Моры, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и здесь лежит основа проблем.

Он также отметил необходимость более быстрым образом решать ключевые вопросы возрождения СВПД.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Последний «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года
Последний «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года
Как усилить впечатления от просмотра фильма - знает CinemaPlus (ФОТО, ВИДЕО)
Как усилить впечатления от просмотра фильма - знает CinemaPlus (ФОТО, ВИДЕО)
В турцентре &quot;Шахдаг&quot; состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО)
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Японии сообщили о проведении доклинических испытаний российских вакцин от COVID Другие страны 07:57
За сутки в Казахстане выявлены свыше 300 заболевших коронавирусом Казахстан 07:28
Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям В мире 06:56
В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе Ядерная программа 06:24
Турция выступает за справедливый миропорядок - Эрдоган Турция 05:52
США используют все средства для достижения стабильности в Сомали - Госдеп США 05:04
Равный доступ всех стран к вакцинам позволит победить пандемию - ВОЗ В мире 04:28
ВМФ России получит модернизированный мини-крейсер до конца 2023 года Россия 03:54
В ВОЗ заявили, что страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией в 2022 году В мире 03:20
В Греции объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента страны Европа 02:46
Названы главные признаки дефицита витамина D в организме В мире 02:11
Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химоружия в Сирии Европа 01:38
Премьер Сомали провел перестановки в кабмине Другие страны 00:57
Последний «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года Интересное 00:37
Умер российский актер дубляжа, озвучивший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере В мире 00:15
Азербайджанская армия еще больше укрепляется и модернизируется Политика 00:01
В США предупредили об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения США 26 декабря 23:49
В Бельгии начали действовать новые коронавирусные ограничения Европа 26 декабря 23:17
Сектор мобильной связи в Турции вырос на 19% в третьем квартале Турция 26 декабря 22:51
Минздрав Израиля разрешил использование лекарства от COVID-19 компании Pfizer Израиль 26 декабря 22:37
Ученые заявили о способности COVID-19 оставаться в теле человека семь месяцев В мире 26 декабря 21:56
В Грузии создается Национальная лаборатория качества медикаментов Грузия 26 декабря 21:37
В Иране представили первый продукт клеточной терапии собственного производства Иран 26 декабря 21:21
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" со счетом 6:3 в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 26 декабря 21:18
Растет интерес граждан Казахстана к недвижимости в Турции Турция 26 декабря 21:00
В такси Нью-Йорка появился Ford Mustang Mach-E (ФОТО) США 26 декабря 20:58
Зохра Агамирова удостоена звания "Спортсменка года" Общество 26 декабря 20:19
В мире использовано почти 9 млрд доз вакцин от коронавируса В мире 26 декабря 19:44
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на трассе под Москвой Россия 26 декабря 19:11
Грузия обнародовала наиболее импортируемые товары из Азербайджана Грузия 26 декабря 18:30
Премьер Израиля ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 Израиль 26 декабря 18:11
Турецкий ЗРК HİSAR-O успешно сбил беспилотный самолет-мишень (ФОТО) Турция 26 декабря 17:36
Власти ФРГ не успевают в срок вакцинировать от коронавируса 80% населения Европа 26 декабря 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 26 декабря 16:19
В Азербайджане выявлено еще 511 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 178 человек Общество 26 декабря 16:15
Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог Россия 26 декабря 15:53
Казахстан увеличил выработку и импорт электроэнергии Энергетика 26 декабря 15:32
EMIN завершил концертный тур 2021 года в Баку и вручил ключи от квартиры победительнице акции "Репутация" (ФОТО) Звёздный мир 26 декабря 15:25
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс В мире 26 декабря 15:17
В Башкирии столкнулись более 30 автомобилей, есть погибший и пострадавшие Россия 26 декабря 14:54
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 50 человек Общество 26 декабря 14:28
Спецназ Турции ликвидировал 3 террористов на севере Сирии Турция 26 декабря 14:07
В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов В мире 26 декабря 13:53
Промпроизводство в Узбекистане выросло почти в 15 раз с начала года Узбекистан 26 декабря 13:12
В России зафиксировали 968 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 26 декабря 12:45
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО) Политика 26 декабря 12:43
В Баку завтра будет до 10 градусов тепла Общество 26 декабря 12:17
Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов - руководитель Бакинской текстильной фабрики Общество 26 декабря 11:40
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Политика 26 декабря 11:31
Худаферинcкие мосты являются историческим памятником - НАНА Общество 26 декабря 11:18
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном с начала года превысил $997 млн Грузия 26 декабря 11:16
В Грузии за сутки выявлено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 26 декабря 11:09
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ростовом погибли три человека Россия 26 декабря 10:42
"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в ЕС Россия 26 декабря 10:07
Обзор ключевых событий ИКТ-сектора Азербайджана за 2021 год ИКТ 26 декабря 09:30
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли В мире 26 декабря 09:19
Евросоюз потребовал почти 300 миллиардов евро у России Европа 26 декабря 08:52
В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса Другие страны 26 декабря 08:46
В Азербайджане динамика депозитов в нацвалюте остается положительной - Газпромбанк Экономика 26 декабря 08:30
"Омикрон" стал доминирующим в Бельгии Европа 26 декабря 08:12
Названо смертельное последствие нехватки витамина B1 в организме В мире 26 декабря 07:51
Телескоп James Webb осуществил коррекцию курса В мире 26 декабря 07:28
В Бразилии пять человек застрелили во время празднования Рождества Другие страны 26 декабря 07:05
В Чехии отменен режим ЧС Европа 26 декабря 06:43
Назван лучший смартфон 2021 года ИКТ 26 декабря 06:18
Часть пляжей Калифорнии закрыли после нападения акулы США 26 декабря 05:59
Создатель TURKOVAC рассказал о процессе создания вакцины Турция 26 декабря 05:38
Трое участников BTS заразились COVID-19 Другие страны 26 декабря 05:21
Байден поздравил NASA с успешным выводом на орбиту телескопа James Webb США 26 декабря 05:00
В Судане для разгона протестующих применили слезоточивый газ Арабские страны 26 декабря 04:31
Шесть человек погибли в ДТП в Нигерии Другие страны 26 декабря 04:09
В США обеспокоились нехваткой жилья для эвакуированных афганцев США 26 декабря 03:45
Глава МИД Ирана заявил о необходимости увеличения объема торговых отношений с Оманом Политика 26 декабря 03:24
В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме Другие страны 26 декабря 03:01
В Индии начнут вакцинировать подростков в возрасте от 15 лет Другие страны 26 декабря 02:40
Джеррард заразился коронавирусом Европа 26 декабря 02:19
Алжирский футболист умер после сердечного приступа в ходе матча Арабские страны 26 декабря 01:51
Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки Европа 26 декабря 01:34
Президенты России и Египта обсудили отношения двух стран Россия 26 декабря 01:15
Как в Баку под свадебным покрывалом невесты оказался мужчина - комедия с пожилым бизнесменом (ВИДЕО,ФОТО) Культура 26 декабря 00:49
В Грузии выявлен 51 случай инфицирования штаммом "Омикрон" Грузия 26 декабря 00:23
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления Политика 26 декабря 00:12
В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал Политика 26 декабря 00:01
На территорию резиденции королевы Великобритании проник вооруженный мужчина Европа 25 декабря 23:47
Взрыв бомбы произошел в кафе в ДР Конго Другие страны 25 декабря 23:26
Свыше 10% новых случаев заражения COVID-19 в Турции приходится на штамм "омикрон" Турция 25 декабря 23:13
Эти ощущения не передать словами! - азербайджанский рекордсмен мира (ФОТО) Общество 25 декабря 22:45
Bloomberg: трейдеры прогнозируют высокие цены на газ в Европе до 2023 года Энергетика 25 декабря 22:35
"Хаас" в минувшем сезоне "Формулы-1" заплатил $4,7 млн за аварии с участием Мика Шумахера Спорт 25 декабря 22:20
Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков Спорт 25 декабря 21:49
В Узбекистане внешнеторговый оборот вырос более чем в 16 раз Узбекистан 25 декабря 21:28
Авиакомпании в мире отменили около 5,7 тыс. рейсов В мире 25 декабря 21:26
Все выявленные в России случаи "омикрона" оказались завозными Россия 25 декабря 21:07
Елизавета II поделилась переживаниями после смерти мужа Европа 25 декабря 20:51
Турпоток в Анталью по итогам года превысил 9 млн Турция 25 декабря 20:29
Увеличился объем воды в озере Урмия Иран 25 декабря 20:22
В Узбекистане освобождение от уплаты НДС на импорт мяса и масла предложено продлить Узбекистан 25 декабря 20:13
Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков Политика 25 декабря 20:06
Президент Грузии привилась бустерной дозой антикоронавирусной вакцины Грузия 25 декабря 20:05
Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере Россия 25 декабря 19:57
Все новости