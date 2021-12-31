Переговоры в Вене проходят в конструктивной атмосфере - источник

Германский источник на переговорах в Вене в четверг, сказал, что переговоры с Ираном проходят в конструктивной атмосфере, добавив, что Иран настаивает на какой-то гарантии соблюдения будущих соглашений, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Ясно, что Иран настаивает на какой-то гарантии соблюдения будущих соглашений, - сказал источник, – Этот запрос признан всеми сторонами, но его очень сложно реализовать».

Источник продолжил, что один из споров, который еще предстоит решить на переговорах в Вене, - это договоренность о мерах по снижению напряженности в Вашингтоне и Тегеране.

По данным ИРНА, восьмой раунд переговоров, начавшийся в понедельник 27 декабря в Вене, был временно приостановлен во второй половине дня четверга 30 декабря в связи с Новым годом и закрытием отеля Coburg.