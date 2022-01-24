Тегеран не согласен на промежуточное соглашение по атому на переговорах в Вене

Иранская сторона не примет ничего, кроме полного возвращения к ядерной сделке и не согласна на промежуточное соглашение. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран находится в Вене для достижения соглашения, которое будет прочным и надежным, - цитирует его агентство Фарс. - Временное соглашение или что-то похожее на него никогда не было в нашей повестке".

По словам дипломата, "есть хороший прогресс по всем четырем документам, которые были представлены на обсуждение". "По некоторым из них противоречий стало меньше", - добавил он.