Лавров заявил, что Москва рассчитывает на успех переговоров по иранской ядерной сделке

Россия рассчитывает, что переговоры по иранской ядерной сделке завершатся успехом, альтернативы ей не существует. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на Конференции по разоружению в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжаются усилия по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что они увенчаются успехом. Разумной альтернативы СВПД не существует, - сказал он. - Обязательства по ядерной сделке, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, должны неукоснительно выполняться всеми без каких-либо оговорок".