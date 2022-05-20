В ООН призвали отменить введенные против Ирана без одобрения Совбеза санкции

Односторонние санкции, введенные против Тегерана Соединенными Штатами и другими странами без одобрения Совета Безопасности ООН, должны быть отменены. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила по итогам своей поездки в Иран спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Ее выводы и рекомендации опубликовало в четверг в Женеве Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"Я призываю страны, объявившие санкции, в частности Соединенные Штаты, отменить все введенные без разрешения Совета Безопасности ООН против Ирана, иранских граждан и компаний односторонние меры, применение которых не может быть, согласно международному праву, оправдано в качестве ответной меры или контрмеры", - заявила Довгань. Она пояснила, что введенные рестрикции создают препятствия в сфере торговли, страхования и осуществлении платежей.

Спецдокладчик напомнила, что США применяют санкции против Ирана с конца 70-х годов ХХ века и эти меры неоднократно расширялись. В свою очередь Европейский союз, по ее словам, ввел "всеобъемлющие экономические и торговые санкции" в 2010 году, дополнив их нефтяным эмбарго в 2012 году. Рестрикции против Тегерана установил также ряд других стран, включая Австралию, Великобританию и Канаду. Замороженные на иностранных счетах иранские активы оцениваются в $100-120 млрд.