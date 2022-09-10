Заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу - МИД Ирана

Заявления европейской стороны с критикой позиции Тегерана являются шагом, подталкивающим переговоры по ядерной сделке к провалу. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

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"Печально, что три европейские страны (Британия, Германия и Франция - прим. ТАСС) этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров, - цитирует его пресс-служба ведомства. - Если такой подход продолжится, то они будут ответственны за последствия". По словам дипломата, "заявление европейских стран уводит переговоры из плодотворного русла".

В то же время он заявил, что "Иран все еще готов к заключению соглашения". "При наличии необходимой воли и отказа от внешнеполитического давления можно быстро достичь соглашения", - добавил он.