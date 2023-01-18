Блинкен: Возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров

Восстановление ядерной сделки с Ираном в настоящее время не находится на столе переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил во вторник на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то иранцы много месяцев назад "убили" возможность быстро вернуться к этому соглашению. Имелась возможность на столе [переговоров], которую они отвергли, возможность, одобренная всеми причастными [сторонами], - европейцами, США, Россией и Китаем <...>. Так что СВПД многие месяцы не находится на повестке дня как практическое дело", - сказал глава американской дипломатии.

"Это не находится в центре нашего внимания", - подчеркнул Блинкен, комментируя вопрос о перспективах возвращения к СВПД. "Мы концентрируем наше внимание на происходящем в Иране. Мы концентрируем внимание на действиях Ирана в плане поставок оружия. И, конечно, мы концентрируем внимание на другой его дестабилизирующей деятельности в [ближневосточном] регионе", - утверждал госсекретарь.

Блинкен заявил, что в центре внимания США также находится "обязательство президента Байдена не допустить того, чтобы у Ирана когда-либо появилось ядерное оружие". "Мы продолжаем считать, что самым эффективным способом добиться этого является дипломатия", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как он признал, для США "было ужасной ошибкой разорвать данное соглашение" и выйти из СВПД. "Теперь мы имеем дело с результатами. Результатами, которые <...> включают весьма существенный прогресс Ирана в реализации ядерной программы. Это является дополнительным вызовом - сверх других действий, которые предпринимает Иран. Однако, как я сказал, СВПД в настоящее время не находится на столе [переговоров]", - добавил Блинкен.