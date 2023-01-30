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Блинкен назвал дипломатическое решение по иранскому атому наиболее эффективным

Ядерная программа Материалы 30 января 2023 09:45 (UTC +04:00)
Блинкен назвал дипломатическое решение по иранскому атому наиболее эффективным

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Вашингтон по-прежнему считает, что дипломатическое решение проблемы иранского ядерного досье является наиболее эффективным. Об этом заявил телеканалу Al Arabiya госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Каире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "Иран отклонил предложение вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", в то время как "Вашингтон по-прежнему считает, что дипломатия является наиболее эффективным решением по иранскому ядерному досье".

"Президент США подтвердил свою решимость не дать Ирану возможности обладать ядерным оружием", - заявил Блинкен, подчеркнув, что "на столе переговоров имеются все варианты, чтобы помешать Тегерану в этом".

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