В МАГАТЭ назвали позитивным диалог с Ираном по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает на сотрудничество Ирана для спокойствия в мире. Об этом заявил в субботу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который находится с визитом в столице Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МАГАТЭ рассчитывает на сотрудничество с Ираном для того, чтобы успокоить страны мира и получить от Тегерана гарантии в отношении его ядерной программы", - сообщил Гросси на пресс-конференции в Тегеране, которую транслировал телеканал Al Hadath. Гендиректор агентства добавил, что Иран, "должен быть четким и прозрачным в отношении своей ядерной программы".

Гросси назвал серьезным возобновившийся диалог с представителями иранских властей. "Наш диалог с Ираном серьезный, и атмосфера на переговорах позитивная", - отметил он, добавив, что в ходе нынешнего рабочего визита в Тегеран он "заметил настрой иранской стороны на сотрудничество".

Глава МАГАТЭ убежден, что "отношения между Тегераном и агентством должны привести к укреплению доверия". "Возлагаются большие надежды на возвращение агентства к полноценной работе с Ираном", - указал Гросси. Он также сообщил, что на встречах в Тегеране "обсуждения идут по двум группам важных вопросов для развития сотрудничества между агентством и Ираном, включая сектор науки". Однако, заметил гендиректор, "есть и те, кто работает над тем, чтобы обострить отношения агентства с Тегераном".

Как заявил Гросси, МАГАТЭ выступает против нанесения ударов по любым ядерным объектам в любой стране мира. "Агентство осуждает любую атаку на ядерные объекты в любой точке мира", - указал Гросси. "Любая военная атака на ядерные объекты неприемлема и противоречит международному праву", - указал генеральный директор МАГАТЭ.

Гросси прибыл в столицу Ирана в пятницу. Он уже провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Ранее телеканал Euronews передавал, что глава МАГАТЭ планирует встретиться с президентом страны Эбрахимом Раиси, чтобы обсудить "перезапуск диалога" по иранской ядерной сделке. В свою очередь, в пятницу Al Hadath сообщил о намерениях Гросси рассмотреть с иранскими официальными лицами вопрос увеличения числа инспекторов МАГАТЭ, участвующих в проверках ядерных объектов на территории Ирана.