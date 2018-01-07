Иран полностью разблокировал доступ к Telegram

7 января 2018 16:11 (UTC+04:00)

Власти Ирана полностью сняли блокировку с мессенджера Telegram, введенную на фоне антиправительственных протестов в городах Исламской Республики. Об этом передает в субботу ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По его информации, доступ к социальной сети Instagram и Telegram открыт для пользователей после снятия временных ограничений, введенных по решению Высшего совета по национальной безопасности Ирана 31 декабря.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозилполной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты "каналы террористов".

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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Azernews Newspaper
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