Иран выразил готовность сотрудничать по делу о подготовке теракта во Франции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил готовность вести совместную работу со всеми имеющими отношение сторонами, чтобы узнать, что стоит за якобы готовившимся терактом во Франции. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении министра в Twitter.

Ранее прокуратура Бельгии сообщила о задержании двух человек иранского происхождения с бельгийским гражданством, семейной пары, которые подозреваются в подготовке теракта во Франции 30 июня. Операция была проведена при участии правоохранительных органов Бельгии, Франции и Германии. Также в рамках данного дела в ФРГ был задержан сотрудник иранского посольства в Вене.

"Как удобно: только мы начинаем наш президентский визит в Европу, (происходит. — Прим. ред.) иранская операция, о существовании которой утверждает (Бельгия. – Прим. ред.), и ее "организаторов" задерживают. Иран, бесспорно, осуждает любое насилие и терроризм, где бы они ни происходили, и готов работать со всеми имеющими отношение (сторонами. — Прим. ред.), чтобы раскрыть то, что стоит за этой зловещей провокационной вылазкой", — говорится в заявлении министра.

По данным следствия, задержанные подозреваются в попытке совершить взрыв в субботу 30 июня во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовало около 25 тысяч человек.

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