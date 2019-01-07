Тегеран и Нью-Дели настроены на развитие отношений

7 января 2019 15:45 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что встреча с индийскими властями, участие в торговом форуме Ирана и Индии и выступление на конференции «Raisin a Dialogue» включены в повестку дня иранского министра иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщают индийские СМИ, Зариф в ходе трёхдневного визита в Нью-Дели встретится со своей индийской коллегой Сушмой Сварадж, министром нефти и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ежегодная международная конференция «Raisin a Dialogue» организована ведущим мозговым центром Индии – Observer Research Foundation при поддержке Министерства иностранных дел Индии.

В конференции примут участие видные представители политических и научных кругов, ведущие эксперты и специалисты международного уровня, представители гражданского общества и СМИ, чтобы обсудить политические и экономические вопросы.

Индийские СМИ написали, что визит главы МИД Ирана в Индию совершается в то время, когда Нью-Дели попытается сохранять баланс в отношениях с Тегераном и Вашингтоном.

Предприниматели частного и государственно секторов и бизнесмены сопровождают Зарифа в этой поездке и примут участие в торговом форуме двух стран во вторник.

Определение решений об оплате национальной валютой (рупия) после восстановления санкций США в адрес Ирана и обеспечение почвы для инвестиций иранских компаний в Индии – основные цели торгового форума.

Иран с апреля до июня 2018 года стал третьей страной-экспортёром нефти в Индию. Объём экспорта иранской нефти в Индию с апреля до ноября 2018 года составил 11 млрд. долларов.

Как сообщают информированные источники, пути развития сотрудничества Тегерана и Нью-Дели в порте Чабахар также будут обсуждены в ходе визита Зарифа в Индию. Благодаря инвестициям Индии и значимости этого порта в развитии Афганистана проект порта Чабахар недавно был освобожден от санкций США против Ирана.

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