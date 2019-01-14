Ирак стремится к дальнейшему развитию отношений с Ираном

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди подчеркнул, что Багдад стремится к развитию отношений с Тегераном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Абдул-Махди на встрече с министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом в воскресенье вечером заявил, что политика Ирака основана на установлении лучших отношений с соседними странами, и Багдад настроен на расширение отношений с Ираном в будущем.

Выразив удовлетворение в связи с успешными переговорами президента Ирака Бархама Салиха в ходе недавней поездки в Иран, он надеялся, что обмен встречами укрепит взаимоотношения.

Премьер-министр Ирака подчеркнул решимость своего народа и правительства поддерживать самые лучшие отношения с Ираном, а также в полной мере использовать имеющиеся возможности.

Зариф, в свою очередь, поздравил с политическими достижениями иракского народа.

Он также подчеркнул, что Иран поддерживает стабильность, национальный суверенитет и демократию в Ираке.

Глава МИД Ирана также подчеркнул продолжение поддержки Ираном установления сильной политической системы и демократии в Ираке.

"Иран готов укреплять отношения с Ираком в экономической, политической и культурной областях", добавил он.

Упрощение поездок людей и бизнесменов, создание экономических и финансовых механизмов для развития торговли и экспорта энергии, запуск судоходства в Эрвендруде, строительство промышленных городов в приграничных районах, поддержка совместного сотрудничества для разрешения региональных кризисов и обмен мнениями о Сирии и Йемене также были обсуждены на этой встрече.

Зариф прибыл в Багдад в воскресенье во главе политико-экономической делегации.

Планируется, что он проведет переговоры с президентом Бархамом Салихом и спикером Совета представителей Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси.

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