Али Хаменеи призвал Ирак добиться скорейшего вывода американских войск

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди в субботу призвал соседнее государство добиться скорейшего вывода американского контингента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вы должны принять необходимые меры для того, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - приводятся слова верховного лидера в cобобщении, опубликованном на его сайте.

По словам Хаменеи, чем дольше американские войска сохраняют свое присутствие в той или иной стране, тем сложнее добиться их вывода.

Абдул-Махди 6 апреля прибыл в Тегеран с двухдневным визитом по приглашению президента Ирана.

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