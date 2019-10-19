Посол Ирана о потенциале для расширения экономических отношений с Великобританией

19 октября 2019 09:32 (UTC+04:00)

В то время как санкции США, по-видимому, препятствуют любому сотрудничеству и обмену, существует большой потенциал для расширения экономических отношений между Великобританией и Ираном. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил посол Ирана в Великобритании Хамид Баиди Нежад.

Баиджи Нежад в пятницу в кулуарах конференции, посвященной возможностям и перспективам экономических отношений между Ираном и Великобританией, в которой приняли участие представители делегаций из 50 коммерческих, сельскохозяйственных и животноводческих отраслей из Ирана и десятки британских компаний и представители Государственного департамента ответил на вопросы иранских журналистов.

«Одной из особенностей, которые мы видим в наших новых отношениях с Великобританией, является способность, которую имеют малые и средние предприятиии. Мы всегда фокусировались на крупных компаниях, таких как Shell и British Petroleum, но реальность такова, что малые и средние компании могут быть очень прибыльными в экспорте и стартапах. Они также могут расширять свой бизнес с британскими компаниями в области экспорта, усиливая тенденцию, которая сейчас началась в Иране, к созданию экономики без нефти», - отметил он.

«Сегодня на конференции, я думаю, мы увидели эту волю от английских и иранских компаний, которые имеют большой потенциал в этой области, который мы можем использовать», - указал посол.

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