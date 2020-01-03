В Тегеране проводится акция

БАКУ/Trend/ - Сегодня в столице Ирана Тегеране проводится акция. В ходе акции озвучиваются лозунги, осуждающие убийство генерала Касема Сулеймани, передает в пятницу Trend со ссылкой на информационное агентство Фарс.

В многочисленной акции также озвучиваются резкие высказывания в отношении США. Параллельно, с участием религиозного лидера, президента и других официальных лиц Ирана, в связи с убийством генерала Сулеймани проводится заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Член президиума Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хосейн - Нагави Хосейни сообщил, что по решению, которое будет принято на заседании Высшего совета национальной безопасности, будет проведено отдельное заседание.

Напомним, что третьего января, в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту, погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции - генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции было пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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