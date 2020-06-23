МИД Канады: Иран готов рассмотреть вопрос компенсаций за сбитый Boeing

Иран отправит бортовые самописцы украинского самолета, сбитого по ошибке иранскими военными в январе близ Тегерана, во Францию и готов рассмотреть вопрос выплаты компенсаций. Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД по итогам телефонных переговоров министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр Зариф пообещал, что Иран без дальнейшего промедления отправит бортовые самописцы во Францию для проведения анализа, - говорится в заявлении. - Он также согласился начать переговоры о компенсациях и предоставить новую информацию Канаде и другим странам в ходе следующей встречи специальной международной группы по координации и реагированию".

Шампань также заявил, что Канада требует от Ирана абсолютной прозрачности в расследовании этой катастрофы.