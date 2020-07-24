Иран назвал США ответственными за любое происшествие с лайнером на пути в Тегеран
Иранская сторона будет считать США ответственными за любое происшествие с пассажирским самолетом на пути в Тегеран, к которому ранее приблизились два истребителя в небе над Сирией. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ответственность за любое происшествие на пути возвращения этого самолета будет лежать на США", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
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