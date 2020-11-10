Иран приветствует договоренность, достигнутую по карабахскому конфликту - Махмуд Ваези

БАКУ /Trend/ - Иран приветствует договоренность, достигнутую между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал руководитель Администрации президента Ирана Махмуд Ваези, сообщает во вторник Trend.

По словам Ваези, Иран верит в то, что конфликт будет урегулирован в рамках международных правил, в том числе, территориальной целостности стран.

В заключение Ваези добавил, что Иран рад прекращению войны и надеется на то, что достигнутая договоренность будет выполнена.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)