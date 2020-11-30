Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха – вице-президент

БАКУ /Trend/ - Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и семи прилегающих районов, пострадавших от войны.

Об этом сказал первый заместитель президента Ирана Эсхаг Джахангири, выступая на на 19-м заседании премьер-министров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в понедельник Trend.

По словам Джахангири, с этой целью Иран может воспользоваться своим потенциалом в экономической, энергетической и транзитной сферах: «Иран считает безопасность и стабильность региона и соседних государств своей безопасностью и стабильностью, и приветствует восстановление мира в Нагорном Карабахе. Иран выражает надежду на то, что прекращение военного противостояния в регионе будет началом экономического возрождения».

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)