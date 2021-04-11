Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Тегеран

Политика 11 апреля 2021 20:20 (UTC+04:00)
Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Тегеран

Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Кюн в воскресенье прибыл в Тегеран с трехдневным визитом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Премьер-министра Южной Кореи в аэропорту в Тегеране встретил Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. Его визит в Иран стал первый за последние 44 года.

Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи в ходе поездки обсудит пути улучшения отношений между Тегераном и Сеулом.

Встреча с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и советником верховного лидера Али Лариджани включены в повестку дня Кюна в Тегеране. Премьер-министр Южной Кореи также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Чон Сэ Кюн прибудет в Тегеран для разрешения двусторонних проблем, включая незаконные ограничения на доступ к средствам ЦБ Ирана в банках Южной Кореи.

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