Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Тегеран

Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Кюн в воскресенье прибыл в Тегеран с трехдневным визитом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Премьер-министра Южной Кореи в аэропорту в Тегеране встретил Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. Его визит в Иран стал первый за последние 44 года.

Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи в ходе поездки обсудит пути улучшения отношений между Тегераном и Сеулом.

Встреча с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и советником верховного лидера Али Лариджани включены в повестку дня Кюна в Тегеране. Премьер-министр Южной Кореи также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Чон Сэ Кюн прибудет в Тегеран для разрешения двусторонних проблем, включая незаконные ограничения на доступ к средствам ЦБ Ирана в банках Южной Кореи.